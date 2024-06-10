مدرسة البتروكيمياويات 2024.. اعرف التفاصيل الكاملة

مدارس البتروكيماويات 2024، واحدة من المدارس التي تندرج ضمن التخصص الأساسي في مدرسة سيد بيك للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تُعد البتروكيماويات التخصص الأساسي في المدرسة، ونستعرض لكم التقرير التالي مميزات المدرسة وشروط القبول.

تحتوي مدرسة سيد بيك للتكنولوجيا التطبيقية على تخصص أساسي وهو البتروكيماويات 2024، إضافة إلى المنهج الدراسي الذي يحتوي على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص، إضافة إلى التدريب العملي.

مميزات مدرسة البتروكيماويات 2024

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- مكافأت مالية أثناء التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط الاتحاق البتروكيماويات 2024

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية 2024.

- ألا يقل مجموعه عن التنسيق المطلوب من الوزارة في حينه.

- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما عند الالتحاق بالمدرسة.

شروط القبول بمدارس البتروكيماويات 2024

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.