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ضبط الطالب المسؤول عن تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
10:13 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلن شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط طالب بإحدى لجان كفر الشيخ، حاول الغش إلكترونيا خلال امتحان مادة التربية الدينية عقب مرور نصف الوقت المحدد للامتحان.

ضبط طالب المتسبب في تداول أسئلة الدين 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في بيان عاجل، أنّه جرى ضبط الطالب عقب الغش الإلكتروني بامتحان التربية الدينية الثانوية العامة بدقائق معدودة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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