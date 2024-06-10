ضبط الطالب المسؤول عن تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

أعلن شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط طالب بإحدى لجان كفر الشيخ، حاول الغش إلكترونيا خلال امتحان مادة التربية الدينية عقب مرور نصف الوقت المحدد للامتحان.

ضبط طالب المتسبب في تداول أسئلة الدين

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في بيان عاجل، أنّه جرى ضبط الطالب عقب الغش الإلكتروني بامتحان التربية الدينية الثانوية العامة بدقائق معدودة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.