محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الثانوية.. ويوجه بتوفير مناخ هادئ للطلاب

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم الاثنين، مؤكدا أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سيرها بسهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد المحافظ أنّ الامتحانات بدأت في موعدها دون شكاوى، إذ يؤدى الطلاب امتحان الدين والتربية الوطنية، وسيؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء المقبل، على أن تستأنف امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو الجاري.

إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة في القاهرة هذا العام 103آلاف و872 طالب وطالبة موزعين على 256 لجنة، ويؤدى الامتحانات 34 ألفا و496 طالب وطالبة بشعبة علمي علوم، و23 ألفا و885 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و 36 ألفا و690 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى 95 ألفا و71 طالب وطالبة بالإضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية.

تواجد المرواح بكافة اللجان

وأكد المحافظ تواجد المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مشددا على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي تعقد الامتحانات بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات .