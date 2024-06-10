جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة

تطلق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بمركز الصف بمحافظة الجيزة، اليوم، في إطار «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، ومبادرة «حياة كريمة»، والتي تُسهم في تنمية وتطوير الريف المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

تحويل الحالات الحرجة للعلاج بمستشفيات الجامعة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ القافلة ستقدم لأهالي قرية «الودي» العديد من الخدمات المجانية للمواطنين والتي تشمل الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية، وتحويل الحالات الحرجة للعلاج بمستشفيات الجامعة، وكذلك تقديم الخدمات البيطرية، وبرامج التوعية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، وورش عمل لتعليم الحرف اليدوية، وفعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنّ القافلة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الجامعة في إطار مشاركة الجامعة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة حياة كريمة، وحرص الجامعة

تنمية قرى مصر

وأضاف الدكتور الخشت أن القافلة ستضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في مختلف التخصصات، الذين سيقدمون خدماتهم للمواطنين، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على تقديم كل ما يلزم لتحسين حياة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الجامعة تعمل بشكل مستمر على إطلاق القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.