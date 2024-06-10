«سويلم» في حوار مفتوح مع العاملين بـ«الري»: تحسين بيئة العمل أولويتنا

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاءً حوارياً مع ممثلي العاملين بالوزارة من مختلف الإدارات والجهات التابعة، وذلك للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.

وزير الري يثني على جهود العاملين المتميزة في خدمة المواطنين

أثنى وزير الري على جهود العاملين المتميزة في خدمة المواطنين، مؤكّداً على أنهم مثال للعمل والعطاء المتواصل.

وخلال اللقاء، تمّ التوافق على أهمية وجود كيان نقابي واحد يمثل العاملين بالوزارة، ليكون بمثابة منبر لرفع صوتهم وتقديم مقترحاتهم.

كما أكد وزير الري على حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية من خلال زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، وحصر أملاك الري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عليها واستثمارها بالطريقة المثلى.

توفير الدعم اللازم للعاملين وتحسين الوضع المادي لهم

وأشار إلى أن تنمية موارد الوزارة المالية ينعكس على توفير الدعم اللازم للعاملين وتحسين الوضع المادي لهم، وتطوير الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة، وزيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز.

كما وجه وزير الري الشكر والتقدير للعاملين على جهودهم المتميزة، مؤكداً على التزامه بتحسين أوضاعهم وتطوير منظومة العمل بالوزارة.