«الري» تدرس استخدام نظم حديثة في مزارع قصب السكر بأسوان

يواصل قطاع الموارد المائية والري جهوده الحثيثة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلال التحول إلى نظم ري حديثة في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً هامًا لمتابعة خطوات تنفيذ التحول إلى نظم ري حديثة في مزارع قصب السكر بمحافظة أسوان، وذلك بحضور كبار المسؤولين في الوزارة.

منطقة تجريبية رائدة في إدفو

تضمنت الاجتماعات متابعة سير العمل في المنطقة التجريبية الرائدة بمركز إدفو، والتي تهدف إلى تطوير مساحة منزرعة بقصب السكر باستخدام تقنيات ري حديثة.

وتشمل هذه التقنيات تركيب أنظمة ري بالتنقيط بدلاً من ري الغمر التقليدي، فضلاً عن تطوير المساقي باستخدام مواسير مضغوطة تعمل بنظام نقطة الرفع الواحدة مع الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.

فوائد التحول إلى الري الحديث

يُعد التحول إلى نظم ري حديثة خطوة هامة نحو ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين نوعية المحصول.

دعم المزارعين وتفعيل دورهم

أكد سويلم أهمية توفير الدعم الفني والمادي للمزارعين، لضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية التحول إلى نظم ري حديثة، مشددا على ضرورة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في مختلف مراحل المشروع، لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.

خطة شاملة للتحول على مستوى الدولة

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة الموارد المائية والري للتحول من نظم ري الغمر إلى نظم ري حديثة في مزارع قصب السكر والبساتين على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الخطة تحويل 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و750 ألف فدان من البساتين إلى نظم ري حديثة، مع مراعاة جميع الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.

الري الحديث.. أداة لتحقيق الاستدامة الزراعية

وتابع أن التحول إلى نظم ري حديثة يُعد أداة أساسية لتحقيق الاستدامة الزراعية في ظل محدودية الموارد المائية، مبينا أنه من خلال هذه الجهود الحثيثة، تُثبت مصر عزمها على المضي قدمًا نحو مستقبل زراعي واعد، يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.