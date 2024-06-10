تطورات الحالة الصحية للسباحة شذى نجم بعد توقف عضلة القلب أثناء التدريب

حادث مفجع شهده حمام السباحة بنادي طنطا، منذ أيام، بعد توقف قلب السباحة شذى نجم، خلال المران، ونقلها إلى المستشفى وإجراء الإنعاش القلبي من أجل إنقاذ حياتها، وإعادة النبض إلى قلبها.

شذى محمد نجم، صاحبة الـ15 عاما، والتي توجهت منذ أيام إلى حمام السباحة لخوض تدريباتها بشكل طبيعي، قبل أن يتفاجئ المتواجدين بـ توقف قلب اللاعبة خلال المران، وتنقل إلى المستشفى، وتتعرض للإنعاش القلبي 3 مرات، قبل وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

تطورات الحالة الصحية لشذى نجم لاعبة السباحة بنادي طنطا بعد توقف قلبها

وكشف مصدر داخل نادي طنطا لـ«الوطن»، أن السباحة الصغيرة، إحدى أبرز اللاعبات على مستوى الجمهورية في مرحلتها السنية، وأنها لا تزال في غيبوبة كاملة، موضحا: «الجميع ينتظر المعجزة واستفاقة شذى بعد أن عادت من الموت 3 مرات، الأطباء يؤكدون أن حالتها لا تزال حرجة، ولا تحتاج إلا للدعاء».

وزير الرياضة يتابع حالة شذى نجم

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية للسباحة شذي نجم، عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، حيث وجه في بيان رسمي خلال الساعات الماضية، اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجها، ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر.