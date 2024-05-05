«آية» أصغر سباحة أفريقية تفوز بميدالية بطولة عالم: «الإرادة سر نجاحي»

رحلة محفوفة بالمخاطر، خاضتها اللاعبة آية أيمن عباس، 23 سنة، كابتن المنتخب المصرى للسباحة البارالمبية سيدات، لكنها تمكنت من التغلب على العقبات التى واجهتها بعد اكتشاف والديها معاناتها من إعاقة حركية فى أطرافها السفلية، لتبدأ رحلة السباحة العلاجية استجابة لنصيحة الأطباء فى أحد الأندية كعلاج مائى وحل طبيعى يمكنه تحسين الحالة الحركية.

أحبت الشابة العشرينية اللعبة وأجادت فنونها وقواعدها، وفى عام 2008 شاركت فى بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية، لتنطلق بعدها إلى تحقيق العديد من الميداليات المحلية التى أهّلتها للالتحاق بالمنتخب الوطنى فى عام 2014: «شاركت فى دورتين أولمبيتين وكنت أول وأصغر سبّاحة مصرية تشارك فى البطولة، ومثلت مصر فى 5 بطولات عالمية، وتأهلت إلى أولمبياد باريس 2024».

تشجيع والدى «آية» لابنتهما على التحدى وشق طريق الصعوبات منذ نعومة أظافرها، كان سبباً مباشراً فى تحقيقها العديد من الإنجازات، تحكى السبَّاحة المخضرمة أن والدتها دائماً ما تسافر معها على نفقتها الشخصية فى البطولات الدولية لمساندتها، وهو الأمر الذى يمثل حافزاً إضافياً لها مكَّنها من تحقيق العديد من الميداليات المتنوعة فى بطولات عالمية متعددة: «الرياضة ما عطلتنيش عن الدراسة، بالعكس كانت سبباً مباشراً فى نجاحى، وبالإرادة والإصرار ربنا كرمنى».

حصدت أكثر من 200 ميدالية.. وحصلت على المركز الرابع فى «إعلام الجامعة الأمريكية»

أنهت «آية» المرحلة الجامعية بتفوق كبير وحصلت على المركز الرابع فى ترتيب خريجى كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية.

سطرت قائدة المنتخب الوطنى إنجازاً عالمياً غير مسبوق فى السباحة البارالمبية بعدما حصلت على أول ميدالية فى السباحة النسائية بتاريخ أفريقيا فى بطولة العالم، كما حصلت على ميداليتين فى بطولة العالم البارالمبية بالمكسيك، منها ميدالية فضية فى سباق 100 متر حرة ورقم أفريقى جديد وميدالية برونزية فى سباق 400 متر حرة: «ربنا كرمنى بأكثر من 30 ميدالية دولية و175 محلية وكأس أحسن سباحة 5 سنوات متتالية، ولقب أفضل رياضية بارالمبية من الأولمبية المصرية».

نالت «آية» تكريماً من الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديراً لإنجازاتها المتتالية، وحصلت على وسام الجمهورية للرياضيين من الطبقة الثانية.