متحدث «الشباب»: أطفال واقعة الاختناق بحمام سباحة نادي الترسانة حالتهم مستقرة

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عن تفاصيل واقعة اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن حمام السباحة في نادي الترسانة، توجد به مضخات تعمل أوتوماتيكيا لضخ مادة الكلور لعملية التعقيم الخاصة بحمام السباحة، وفور وقوع الحادث، كانت هناك توجيهات من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بلجنتين، فاللجنة الطبية العليا، تابعت الحالة الصحية للأطفال الموجودين في مستشفى إمبابة العام مع الأطقم الطبية ووزارة الصحة، وتم الاطمئنان بشكل كامل أن الجميع حالتهم مستقرة بشكل تام.

وتابع: «تم تشكيل لجنة للتحقيق، خاصة أن هناك تحقيق فى نيابة شمال الجيزة، للتأكد من وجود شبهة إهمال من الشركة الخاصة المعنية بإدارة وتشغيل وصيانة حمام السباحة، ومن ضمن أدوارها ما يتعلق بالتعقيم».

وأكمل: «هناك لجنة من وزارة الشباب والرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، متواجدة فى النادى بشكل دائم لمعرفة كل الملابسات».