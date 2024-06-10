أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 10-6-2024.. «البلطي بكام؟»

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار من منطقة سكنية لأخري.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري بمختلف أنواعها اليوم الاثنين 10-6-2024 في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم بمختلف أنواعه بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد 115.44 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو سمك موسي 195.51 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور 169.43 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك وقار 225.5 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك القاروص 210.92 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد 91.33 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المرجان (ممتاز) 140.18 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك البربوني (ممتاز) 173 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا 128.28 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 84.84 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 160.57 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض 151.05 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الثعابين 201.58 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة الخليجي 111.75 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 121.86 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السمك السبيط 277.65 جنيه.

أسعار الجمبري بمختلف أنواعه في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) 270 جنيهل بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) 210 جنيهات بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) 360 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) 350 جنيها بالأسواق.