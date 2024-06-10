تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصرين وشروط الحصول على فيزا دراسية

يستعد الطلاب المصريون بعد الانتهاء من الثانوية العامة 2024، للالتحاق بالعديد من الجامعات المصرية والأجنبية، ونستعرض لكم في التقرير التالي تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، وشروط الحصول علي فيزا دراسية في إيطاليا.

تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين

وتختلف تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين، من جامعة إلى أخرى، وهي كالتالي:

- متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين في الجامعات الحكومية تتراوح ما بين 850 إلى 1000 يورو في السنة.

-م توسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين في الجامعات الخاصة تتراوح ما بين 8000 إلى 14 ألف يورو، وذلك خلال مرحلة البكالوريوس.

- متوسط تكاليف الدراسة في إيطاليا للمصريين من أجل الحصول على الدراسات العليا، تتراوح ما بين الـ900 إلى 1000 يورو، علما بأن كل المصروفات المذكورة وفقاً لآخر تحديث في عام 2023.

شروط القبول في الجامعات الإيطالية

كما يمكن للراغبين التقديم للحصول على تأشيرات للدراسة في إيطاليا أو التأشيرات بوجه عام أن يطلع على موقع السفارة الإيطالية، أما عن شروط القبول في الجامعات الإيطالية والدراسة في ايطاليا فقد جاءت كالتالي:

- اجتياز اختبار اللغة الإيطالية.

- إرسال شهادة التعليم الثانوي الحاصل عليها الطالب والتحقق من صحتها من خلال المكتب المختص للتحقق من صحة المؤهلات التعليمية في السفارة الإيطالية.

- التأكد من أن برنامج الدراسة متاح في التخصص الذي ترغب في دراسته في الجامعة الإيطالية.

- أن يكون هناك حسابا بنكيا، وشهادة كشف صحي وتأمين، وسجلا جنائيا نظيفا.