بدء امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2024

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي قبل قليل، امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة، والذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، وذلك بعد الانتهاء من امتحان التربية الدينية، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024 موضوعية فقط «اختيار من متعدد»، ولا تتضمن أي أسئلة مقالية، وعدد الأسئلة 25 سؤالا بدرجة لكل سؤال، أما إجمالي درجات امتحان الدين 25 درجة، وهي مادة رسوم ونجاح، ويتطلب حصول الطالب على درجة النجاح وهي 12.5 درجة، مشيرة إلى أنّ غياب الطالب يترتب عليه رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.

قرارات مهمة في أول يوم امتحانات الثانوية العامة

ووجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة في أول يوم امتحانات الثانوية العامة 2024، كما يلي.

- دخول الطلاب المدرسة من الساعة 8.15 صباحا وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنة

- مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب ومنع الملاحظ من كتابة البيانات نيابة عن الطالب

- التركيز على كاميرات المراقبة والمحاسبة الفورية لأي مسؤول عن تعطيل الكاميرات

- ⁠المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بشكل هادئ للتأكد من عدم حيازة أي طالب جهاز إلكتروني داخل اللجان

- منع خروج الطلاب تماما قبل موعد انتهاء الامتحان.

- عدم السماح بتواجد رئيس اللجنة أو أي فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة.

- تقييم مديري المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.