تحقيق في الأهلي بسبب هدف كهربا أمام النجوم

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فتح تحقيق داخل النادي بسبب تسريب هدف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق في شباك النجوم، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضية.

وفاز الأهلي ضد النجوم، وديًا، بهدف دون رد أحرزه كهربا، على ملعب التتش، ورفض كولر إذاعة المباراة عبر قناة النادي الأهلي كما طلب عدم تصوير المباراة نهائيًا، إلا أنه فوجئ بانتشار «فيديو» لهدف كهربا في مباراة الفريق الودية.

كولر يستفسر عن تسريب فيديو هدف كهربا

هدف كهربا في النجوم امبارح pic.twitter.com/RO1rVfgiMm — Mohammed ALi (@k22eg1) June 9, 2024

وبحسب ما علم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الأهلي، فإن مارسيل كولر طلب من خالد بيبو معرفة كواليس تصوير وتسريب هدف كهربا، والذي أعاد اللاعب نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر كولر عن غضبه الشديد من تسريب هدف كهربا وذلك بعدما طالب المدير الفني بعدم إذاعة المباراة أو تصويرها نهائيًا.

وأرجع المصدر تسريب الفيديو إلى وجود عدد كبير من التابعين لنادي النجوم من أجل متابعة اللقاء، بجانب تسجيلهم للقاء بناء على طلب الجهاز الفني للنجوم مع الاتفاق معهم على عدم إذاعة اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو

ويترقب كولر عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم من أجل إبلاغ اللاعبين بضرورة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي والتركيز في المباريات فقط خلال المرحلة المقبلة.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره فاركو، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري.