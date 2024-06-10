بالأسماء.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية بكفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بحضور هايدي برسوم، موجه عام التربية المسيحية، والقمص صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة ومسؤول التعليم بالكنيسة، ويوسف الموجه الأول، وسلوى فابيل، موجه التربية المسيحية بإدارة قلين التعليمية.

أسماء الطلاب المكرمين

ومنح وكيل الوزارة، شهادات تقدير لكل من الطالب كيرلس فرج فايز، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الثقافة المسيحية للعام الدراسي 2023 - 2024، والمُعلمة ماجدة مجدي حبيب، الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والطالبة أثناسيا أسامة لبيب، الفائزة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، والطالب بولا أمير كريم، الفائز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وكيل الوزارة يقدم الشكر لتوجيه التربية المسيحية

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الشكر لتوجيه التربية المسيحية على جهده وما حققه من مراكز متميزة على مستوى الجمهورية في مسابقة الثقافة المسيحية للعام الدراسي 2023 - 2024، متمنياً المزيد من التميز، وزيادة عدد المشاركين من الطلاب لزيادة الثقافة والفهم الصحيح للدين.