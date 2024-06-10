سعر اليورو اليوم الاثنين 10-6-2024 في البنوك.. انخفاض ملحوظ

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 10-6-2024 مقابل الجنيه المصري، انخفاضا في مختلف البنوك العاملة بمصر، إذ سجل سعر اليورو 51.09 جنيه، بعد أن سجل نهاية التعاملات أمس 51.35 جنيه للشراء، وسجل البيع 51.43 جنيه بعدما سجل أمس 51.87 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر تحديث للبنوك عبر مواقعها.

سجل سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه 51.05 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر اليورو اليوم 51.20 جنيه للشراء، 52.54 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل سعر اليورو اليوم 51.10 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع في بنك cib.

استقرار سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنيه المصري 51.10 جنيه للشراء، 51.54 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.32 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.