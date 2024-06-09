«مياة أسيوط»: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف أعمالها والتأكد من صيانة البالوعات ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب التابعة لها، للتعامل مع أي احتمالات متوقعة لضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

منع إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي للحفاظ عليها مع التنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى حرصا من الشركة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى قيام رجال الصرف الصحي بالمرور والتأكد من وجود أغطية بالوعات الصرف الصحي في أماكنها مع التأكد من سلامتها، مع تقديم الحلول السريعة والفعالة لضمان استمرارية وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تزيد من الأعباء على شبكات الصرف الصحي

وشدد الشرقاوي على ضرورة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات طبقا لنظام الورديات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، والذي يُعد واحدا من الأعياد التي تتطلب استهلاكا متزايدا في المياه وبالتالي تزيد من الأعباء على شبكات الصرف الصحي.

قنوات الاتصال بالشركة

ولفت إلى أن الشركة تستقبل شكاوي واستفسارات العملاء من خلال الخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء عبر قنوات التواصل المختلفة على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».