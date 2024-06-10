محافظ قنا يشيد بعدم تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على أداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان.

امتحانات الثانوية العامة 2024 في قنا

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد لجان مدرسة قنا الثانوية للبنات والتى تضم 18 لجنة فرعية بإجمالي 355 طالبة، ثم تفقد لجان مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية والتى تضم 11 لجنة فرعية بإجمالي 221 طالبا، واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات.

وأشاد محافظ قنا بعدم تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يعكس تغير الثقافة العامة للمواطنين نحو معاونة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، مؤكدا على التواجد المكثف لقوات الشرطة للحفاظ على حرم آمن حول اللجان بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء آداء الامتحانات.

توفير الراحة للطلاب

وأكد الداودى على تواجد المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مشددا على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي تعقد الامتحانات بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها، والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد أن طلاب الثانوية العامة بالشعب كافة علمي علوم، وأدبي، وعلمي رياضيات، يؤدون اليوم، امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، يليها التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 وحتى 12:30 مساءً.

جدير بالذكر أن مارثون امتحانات الثانوية العامة بدأ اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجارى ويستمر حتى الخميس الموافق 20 يوليو المقبل ، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا هذا العام 17 ألف و 257 طالب وطالبة ، موزعين على 45 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة .