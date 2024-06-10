كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مصاريف جامعة الملك سلمان، والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024، وذلك للطلاب الجدد المقبلين على الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف جامعة الملك سلمان

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة الملك سلمان، والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024، وهي:

** مصاريف كلية الزراعة الصحراوية: 47 ألفا و300 جنيه.

**مصاريف كلية الفن والتصميم: 53 ألفا و900 جنيه.

**مصاريف كلية الصناعات التكنولوجية: 42 ألفا و900 جنيه.

**مصاريف كلية الطب: 138 ألفا و600 جنيه.

**مصاريف كلية طب الأسنان: 128 ألفا و100 جنيه.

**مصاريف كلية العلوم الأساسية: 52 ألفا و800 جنيه.

**مصاريف كلية الطب البيطري: 79 ألفا و200 جنيه.

**مصاريف كلية علوم الحاسب: 75 ألفا و900 جنيه.

**مصاريف كلية الصيدلة: 112 ألفا و200 جنيه.

**مصاريف كلية التمريض: 37 ألفا و200 جنيه.

**مصاريف كلية هندسة الحاسوب: 75 ألفا و900 جنيه.

**مصاريف كلية الألسن واللغات التطبيقية: 47 ألف جنيه.

مجالات الدراسة في جامعة الملك سلمان

مجال الطب

مجال طب الأسنان

مجال الصيدلة

مجال الطب البيطري

مجال التمريض

مجال العلوم الأساسية

مجال علوم الحاسب

مجال هندسة الحاسب

مجال الزراعات الصحراوية

مجال الفنون والتصميم

مجال الصناعات التكنولوجية

مجال الهندسة

مجال العمارة

مجال العلوم الإدارية

مجال السياحة والضيافة

مجال اللغات التطبيقية

طريقة القبول والقيد للطلاب المستجدين

*التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، إذ يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له.

* يملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل.

* يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

* رسوم طلب الالتحاق 1500 جنيه لا تسترد.

*تقبل الجامعة الحاصلين على الدبلومات الفنية في المجالات التالية: الصناعات التكنولوجية – والزراعات الصحراوية – والسياحة والضيافة – والهندسة – والعلوم الإدارية.