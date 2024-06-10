تعرف على موعد وإجازة عيد الأضحى في المغرب 2024

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن موعد عيد الأضحى في المغرب 2024 عقب الإعلان أن السبت الموافق الثامن من يونيو هو الأول من شهر ذو الحجة في المغرب.

الكشف عن موعد عيد الأضحى في المغرب 2024

وسيكون موعد عيد الأضحى في المغرب 2024 هو العاشر من ذو الحجة حسب التاريخ الهجري الذي يوافق الإثنين 17 يونيو الجاري حسب التاريخ الميلادي، وذكرت وزارة الأوقاف أنَّه تمّ مشاهدة هلال شهر ذو الحجة عقب المغرب يوم الجمعة 29 ذو القعدة الذي وافق 7 يونيو 2024.

تهاني بعد الإعلان موعد عيد الاضحى في المغرب 2024

وبعد الإعلان عن موعد عيد الأضحى في المغرب 2024 ذكرت الوزارة في بيان لها لتهنئة أهل المملكة المغربية: «أهّل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على الملـك محمد السـادس نصره الله باليمـن والخير والبشر والبركـات، وعلى ولي الحسن وسائـر أفراد الأسرة الملكية بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميـع مجيـب، يردف بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية».

إجازة عيد الأضحى في المغرب 2024

وحددت الدولة المغربية إجازة عيد الأضحى في المغرب 2024 والتي ستكون 3 أيام تبدأ من الإثنين 17 يونيو 2024 حتى الأربعاء 19 يونيو 2024.

يشار إلى أن يوم الجمعة في المملكة المغربية هو يوم عمل عادي وليس عطلة فيما تكون العطلة يومي السبت والأحد، وهو القرار الذي طبقته دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا مؤخرا.