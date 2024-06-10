محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد لمتابعة امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت 10 يونيو بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والوقوف علي مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان، جاء ذلك بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم.

انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وتفقد محافظ المنوفية، محيط لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي «الثانوية القديمة بنات سابقا» في شبين الكوم، واطمئن على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أية عقبات، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

جاهزية أماكن إقامة المعلمين المغتربين

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم عن أماكن إقامة المعلمين المغتربين ومدى جاهزيتها لاستضافتهم للمشاركة في أعمال الامتحانات، موجها بتذليل أى عقبات لتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة، مؤكدا على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال إتصال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام المحافظة لمتابعة الحالة العامة للإمتحانات ورصد أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أي شكاوى.

كما وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

ومن المقرر أن يقوم محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركز أشمون، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.