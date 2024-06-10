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ضبط طالبين بالثانوية العامة بعد تصوير ونشر أسئلة التربية الوطنية

كتب:

أميرة فكري
12:12 م | الإثنين 10 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبط طالبين بالثانوية العامة بعد تصوير ونشر أسئلة التربية الوطنية

أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط طالبين أحدهما بلجنة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والآخر في بني سويف قاما بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.

ضبط الطالبين خلال قيامها بالغش الإلكتروني

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الطالبين ضبطا خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعتين على الفور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية أيضا حيال المسؤولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنتين.

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بقلم أميرة فكري