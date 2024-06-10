أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2024

تنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا ، وذلك عقب اعتمادها اليوم، من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بنسبة نجاح تخطت 88%، كما أعلن معها أوائل الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي المنتهي 2024.

أوائل الشهادة الإعدادية قنا

وبحسب كشف أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا، التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، جاءت الأسماء بحسب الترتيب كالآتي:

يوسف حمادة محمد الراوي، 280 درجة، مدرسة السلام بجبل دندرة بمركز قنا

مريم علاء الدين محمد، 280 درجة، مركز الوقف، مدرسة الشهيد هشام محمود الإعدادية

ملك عبده علي، 280 درجة، نجع حمادي

عمر مادح عادل، 280 درجة، مدينة قنا

فاطمة محمود إبراهيم، 280 درجة، مركز الوقف

عبدالله الحسيني معروف، 280 درجة مركز دشنا

مصطفى حسني عبد النعيم، 280 درجة مركز دشنا

ملك هاني محمود، 280 درجة مدينة قنا

بسنت صبحي مكرم، 280 درجة مركز قوص

محمد علي محمد، 280 درجة، مدينة قنا

نهى أحمد حسني، 280 درجة، مدينة قنا

يوسف محمد جمال بعد العزيز، مدينة قنا

محافظ قنا يعتمد نتيجة الإعدادية

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت 88.37%.