محافظ قنا خلال تكريم أوائل الشهادة الإعدادية: نماذج مشرفة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والقس شنودة صبحي ممثل مطرانية قنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمسشتار حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة.

الطلاب أدخلوا الفرحة على قلوب أسرهم

وقدم محافظ قنا التهنئة للطلاب الأوائل من المرحلة الإعدادية، على تفوقهم العلمي المميز، معربًا عن سعادته البالغة بتكريم هؤلاء الطلاب المتميزين والمتفوقين، كونهم نماذج مشرفة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم، لذلك يأتي التكريم لحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح لتحقيق نهضة علمية وتقدم في كافة المجالات.

وقال محافظ قنا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتطوير مناهج التعليم وإعداد المعلم والنهوض بالبحث العلمي، وسن التشريعات التي من شأنها تيسير ذلك، انطلاقا من إيمانه بأهمية العلم والعلماء في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من سباق نحو امتلاك زمام العلم والمعرفة، وقد أصبحت قوة أي دولة تقاس بما يسطره علمائها من أبحاث وما يسجلونه من براءات اختراع، وما تنتجه مصانعها من تكنولوجيا متطورة، وهو ما يجعل سعي مصر الحبيبة نحو تطوير منظومة التعليم وتأهيل طلابنا وفقًا لأحدث الأساليب العلمية العالمية.

تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة

من جانبه، أوضح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، وتكريم 218 طالبا لحصولهم على الدرجة النهائية، مقدمًا الشكر والتقدير لأسرهم على ما بذلوه في توفير الدعم لكافة أبنائهم.

كما سلم محافظ قنا شهادات التقدير للعشرة الأوائل بالمرحلة الإعدادية، وهم محمد إبراهيم غرباوي أحمد، جورج رفعت وليم يني، كيرلس مخلص صبحي، بسنت علاء الدين عبد العزيز، زياد تامر أحمد محمد، محمد عاصم محمد شمروخ، إسلام محمد السيد عطالله، سلسبيل أحمد نبيه أحمد، أمل حمدي عبد الشافي وزيري، إسلام محمد محمد بريقع، وذلك لحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة، بالإضافة إلى تكريم الرائد المثالي وهي عبير حمدي مديرة مدرسة السيدة زينب الثانوية.