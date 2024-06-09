محافظ الفيوم يعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها أصدرته قبل دقائق، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، فضلًا عن إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، إذ من المقرر أن يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خلال مؤتمر صحفي في الساعات القليلة المقبلة.

تنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل وموعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، فضلًا عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، للحصول عليها فور ظهورها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وكشفت محافظة الفيوم في بيان لها، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، حيث من المقرر أن يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم غدًا الاثنين 10 يونيو 2024 في تمام الساعة 3:00 مساءً.

ومن المقرر إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم غدًا، بالتزامن مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وإعلانها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، فإنّه من المقرر أن يتم إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التي يمكن الدخول عليها عبر الضغط «هنا» ثم تحديد الفصل الدراسي، والسنة الدراسية، وكتابة رقم الجلوس، والضغط على عبارة «بحث»، إضافة إلى إعلان رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم بخلاف البوابة الإلكترونية للمديرية، ليتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وحول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، فإنّه من المقرر الإعلان عن موعدها وأماكن تقديمها غدًا أثناء المؤتمر الصحفي لاعتماد النتيجة.

وكان قد أدى 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 داخل 265 لجنة في محافظة الفيوم، في الفترة من السبت 18 حتى الخميس 23 مايو الماضي.