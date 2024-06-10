ضبط 107 مخالفات تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 107 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراقبة تداول السلع وضبط منظومة الأسعار

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 107 مخالفات تموينية منها 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، و 53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر - صلاحية - ذبح خارج السلخانة - سلع مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين)، بالإضافة الي تحرير مخالفة في مجال المواد البترولية.