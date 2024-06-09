«المعلمين» تشكل غرفة عمليات لمتابعة المنتدبين لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت نقابة المهن التعليمية تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لمتابعة المعلمين المنتدبين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتقديم الدعم لهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بالمحافظات، حرصا على سرعة حل أي عقبات تواجههم.

استراحات المراقبين

ووجه نقيب المعلمين جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى الجمهورية، بضرورة متابعة تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حرصا على توفير سبل الراحة لهم، وتوفير أي نواقص يحتاجها المعلمين داخل الاستراحات.

رؤساء النقابات الفرعية

وأضاف الزناتي أنَّ غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية سوف تكون على تواصل مستمر مع 53 نقابة فرعية للمعلمين و320 لجنة نقابية في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد نقيب المعلمين أنَّ هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، بتوفير سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو آمن ومستقر.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بضرورة أن تكون هناك متابعة دائمة وتواصل مباشر مع المعلمين على أرض الواقع ، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والملاحظة ورؤساء اللجان الامتحانية، والتواصل مع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أي مشاكل قد تواجههم، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات، مع رفع تقارير على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، والعمل على حلها فورا.

جدير بالذكر أنَّ ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الاثنين 10 يونيو الجاري، ويستمر حتى 20 يوليو المقبل.