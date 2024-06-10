مصاريف المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.. والأوراق المطلوبة للتقديم

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر، من أحد الاختيارات التي يلجأ إليها خريجي الثانوية العامة، ويتطلع عدد كبير من أولياء الأمور إلى معرفة الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد، والمطاريف المطلوبة من الطلاب.

وتتضمن المستندات المطلوبة الآتي:

1- أصل الشهادة الثانوية + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع، لمن بلغ 19عاما.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

الحالة الثانية للالتحاق بالمعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

أما الحالة الثانية، يجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمعهد عن طريق التحويل أن يتقدم بأوراقه إلى إدارة القبول والتسجيل بالمعهد (شئون الطلاب)، والتي تقوم بدورها بدراسة موقف الطالب، من حيث نوع المؤهل وتاريخه والحد الأدنى، ومدى أحقية الطالب في القبول بالمعهد من عدمه.

مصاريف المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

ووفقا لآخر تحديث للمصاريف 2023، فهي:

- تمويل وإدارة محافظ الاستثمار، المصروفات الدراسة 9456 جنيها، بالإضافة إلى 339 جنيها، ليصبح الإجمالي 9795 جنيهًا.

-التسويق، المصروفات الدراسة 9456 جنيها، بالإضافة إلى 339 جنيها، ليصبح الإجمالي 9795 جنيهًا.

-المحاسبة والمراجعة، المصروفات الدراسة 9456 جنيها، بالإضافة إلى 339 جنيها، ليصبح الإجمالي 9795 جنيهًا.