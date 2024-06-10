الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض بعد الإعدادية 2024.. اعرف الشروط

تستعد مديريات الصحة بمختلف المحافظات، للإعلان التنسيق والحد الأدنى للقبول في المدارس الفنية للتمريض إحدى بدائل الثانوية العامة، وذلك وفقًا لاحتياجات مستشفيات كل مديرية والطاقة الاستيعابية للمدارس، وفيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض بعد الإعدادية 2024، طبقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض بعد الإعدادية 2024، التي يتخرج فيها الطالب ويحصل على درجة فني تمريض:

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض بعد الإعدادية 2024

1- نسخة أصلية من الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

2- 8 صور شخصية خلفية بيضاء.

3- 6 طوابع مهن طبية.

4- حافظة بلاستيكية.

5- دمغة و2 طوابع مهن طبية.

6- نسخة أصلية من شهادة الميلاد و3 صور منها.

7- صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي الأمر.

شروط التقديم في التمريض بعد الإعدادية 2024

- الحصول على الشهادة الإعدادية.

- أنّ يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة.

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبًا وطالبة.

- تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدقا عليه من ولي الأمر.

- التفرغ الكامل للدراسة شرط أساسي.

- القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولًا.

- أنّ يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- لا يُقبل الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات التحريرية والحاسب الآلي.

- اجتياز كشف الهيئة.