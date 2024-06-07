رابط وخطوات التقديم بالدمج الإلكتروني بالدقهلية.. الأوراق المطلوبة

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن طرق التقديم في مشروع الدمج الإلكتروني لمختلف المراحل التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، والأوراق المطلوبة مع الالتزام بعدة تعليمات.

رابط التقديم بمشروع الدمج الالكتروني بالدقهلية

ويستعرض التقرير رابط التقديم في الدمج الإلكتروني للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، إذ يجري الدخول إليه وعمل عدد من الخطوات كالآتي:

- الدخول الي الرابط من هنا

- اختيار المرحلة التعليمية ما بين:

مرحلة الطفولة

المرحلة الابتدائية

المرحلة الإعدادية

المرحلة الثانوية

مرحلة التعليم المجتمعي

- الضغط علي تقديم طلب جديد

- كتابة البيانات الخاصة بالطالب

- كتابة البيانات الخاصة بولي الأمر

الأوراق المطلوبة في الدمج بالدقهلية

وجاءت الأوراق المطلوبة كالآتي:

- إفادة قيد حديثة من المدرسة للعام الدراسي 2024 معتمدة ومختومة من المدرسة، وإذا كان الطالب لديه دور ثان لا يجري الحجز، وينتظر حتى يجتاز امتحان الدور الثاني.

- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- 3 صور شخصية حديثة.

- في حالة تعذر الطباعة وقت التقديم يمكنك العودة إلى الصفحة الرئيسية للموقع وإجراء عمليه البحث وطباعة الطلب مرة أخرى.

تعليمات تعليم الدقهلية للمتقدمين للدمج

وأكدت مديرية التربية والتعليم على عدد من الملاحظات أثناء التقديم في الدمج بالدقهلية وهي:

- يجب أن يكون الطالب حاضراً في الموعد الأول لعقد المقابلة لفحصه إذا كان صالحاً للدمج أم لا.

- لا تنتهي أي أوراق خاصة بالدمج مثل التقارير الطبية أو مقاييس الذكاء إلا بعد المقابلة الشخصية للطالب من قِبل اللجنة المشكلة للدمج من مديرية التربية والتعليم كمرحلة أولى، ولن تُقبل أي تقارير طبية أو مقاييس ذكاء تقدم بدون توجيه وتحويل من لجنة الدمج.

- في حالة وفاة الأب أو في حالة الطلاق؛ يجب أن يكون المرافق للطالب معه مستند الولاية التعليمية وصورة البطاقة.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أعلنت في بيان، إطلاق تطبيق إلكتروني للتسجيل على نظام الدمج التعليمي.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه جرى إطلاق أول تطبيق إلكتروني للتسجيل على نظام الدمج التعليمي لجميع المراحل التعليمية، لتخفيف العبء على ذوي الهمم وأولياء أمورهم، وتيسيراً لإجراءات التقدم للدمج التعليمي بالمراحل المختلفة.

وأعلنت المديرية توفر رقم 01069205536 للتواصل والاستفسار عن طريق الواتس فقط، ورابط التطبيق: ‏http://damg24.edudk.net/