الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024.. أبرزها أصل شهادة الميلاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024

ووفقًا لما أعلنته الوزراة، نستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024 في السطور التالية:

1- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر بالإضافة إلى صورتين منها.

2- طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة وعليه الدمغات.

3- ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

4- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين لها.

5- صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، مدون عليها اسم الطالب.

6- البطاقة الصحية للطالب.

7- عدد 2 طابع مهن تعليمية.

8- بطاقة الاختيار ويجب أن يقوم الطالب بملئها بنفسه وبمعرفة ولي الأمر مع التوقيع عليها وتدوين الرقم القومي بها.

9- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للطالب المتقدم، وللأبوين.