رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024.. أبرزها أصل شهادة الميلاد

كتب:

بسمة عبدالستار
09:13 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
طلاب الشهادة الإعدادية- أرشيفية

طلاب الشهادة الإعدادية- أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024

ووفقًا لما أعلنته الوزراة، نستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024 في السطور التالية:

1- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر بالإضافة إلى صورتين منها.

2- طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة وعليه الدمغات.

3- ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

4- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين لها.

5- صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، مدون عليها اسم الطالب.

6- البطاقة الصحية للطالب.

7- عدد 2 طابع مهن تعليمية.

8- بطاقة الاختيار ويجب أن يقوم الطالب بملئها بنفسه وبمعرفة ولي الأمر مع التوقيع عليها وتدوين الرقم القومي بها.

9- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للطالب المتقدم، وللأبوين.

اقرأ المزيد:

لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ تستقبل أسئلة الامتحانات وتأمين كامل للصناديق

تدريب للأطباء المشرفين على لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان.. والتفتيش بالعصا الإلكترونية

وصول ورق أسئلة امتحان التربية الدينية إلى لجان الثانوية العامة
بقلم بسمة عبدالستار