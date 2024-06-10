«التنمية المحلية»: تنفيذ 5130 مشروعا في الصعيد باستثمارات 22 مليار جنيه

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل إعلان الوزارة تنفيذ 5130 مشروعا في محافظات الصعيد باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامييين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر قصة نجاح بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وتكلفته نحو مليار دولار بالمناصفة.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: «ثمار هذا النموذج الذي أشادت به منظمة الأمم المتحدة وجرى تصنيف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كأفضل مشروع يتم تنفيذه غفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: «من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها على مستوى سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا 5130 مشروعا اتسمت بالأهمية بين الصرف الصحي والشرب والطرق والمشروعات الخاصة بترفيق المناطق الصناعية ومشروعات لإقامة أسواق ومواقف، كما أنّ حجم المستفيدين والمستفيدات من المشروعات كبير جدا».