دنيا سمير غانم تنشر صورة لـ«فطوطة» وتطالب جمهورها الدعاء لوالدها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، رسمها أحد معجبيه لشخصية «فطوطة»، وهي من أشهر الشخصيات التي قدمها الراحل خلال مشواره الفني.

دنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لوالدها

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: «ربنا يرحمه يارب»، حيث قدّم والدها الراحل شخصية فطوطة ضمن فوازير فطوطة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت علامة بارزة في تاريخه.

نشاط فني لـ دنيا سمير غانم

وتواصل دنيا سمير غانم تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد روكي الغلابة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية.

أحداث فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث تجسد دنيا شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح، ويشارك في بطولة فيلم «روكي الغلابة» عدد من نجوم الفن وهم دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.