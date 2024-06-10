محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.37%

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 بنسبة نجاح 88.37%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بقنا 2024

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 52848 طالبا وطالبة، حضر منهم 52230، وحقق النجاح 46154 طالبا بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 806 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 785 طالب وحقق النجاح 712 طالب بنسبة نجاح بلغت 88.3%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 35 طالبا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 35 وعدد من حققوا النجاح 32 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.4%.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 8 طلاب بنسبة نجاح بلغت 100%, بينما بلغت عدد طلاب الشهادة الاعدادية مرحله التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 69 طالب وطالبة وعدد من حققوا النجاح 65 طالبا بنسبة نجاح بلغت 94.2%.