محافظ الإسماعيلية: غرفة عمليات لمواجهة أي طارئ في امتحانات الثانوية العامة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2024، والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية.

وأضاف بشارة خلال جولة تفقدية له اليوم الإثنين في مدرسة السادات أحد أكبر المدارس الثانوية بالمحافظة، انه يتم اتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير امتحانات الثانوية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

«بشارة»: نوفر مناخا مناسبا للطلاب

وقال محافظ الإسماعيلية ان الهدف من المتابعة المسامرة لامتحانات الثانوية العامة 2024 هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه

وأكد اللواء شريف بشارة على ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية

واعتمد بشارة البروتوكول التعاوني بين مديرية التربية والتعليم من جانب ومديرية الأمن ومديرية الصحة والسكان وهيئة الإسعاف ومديرية التموين وشركة الكهرباء من جانب آخر؛ وذلك للتعاون فيما بينهم خلال فترة الامتحانات لتوفير الراحة والأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب، ومساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة