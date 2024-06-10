أسعار الألبان والجبن في الأسواق اليوم الاثنين 10-6-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ، في الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 134.4 جنيه .

سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 252.24 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 98.41 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 301.58 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بحوالي 172.6 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بحوالي 123.7 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بحوالي 149.3 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بحوالي 253.7 جنيه.

أسعار الألبان بمختلف أنواعه في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة حوالي 111 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر حوالي 40.9 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 28.8 جنيه.