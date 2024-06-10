أسرار شوي اللحمة.. هتخليها طرية وبطعم رهيب (فيديو)

عادًة ما يحتفل الناس بشواء اللحم في الأعياد أو الحفلات، ولكن هذا الأمر يتطلب معرفة وخبرة بخباياه للحصول على نتيجة مثالية لوجبة اللحوم المشوية، فهناك بعضًا من الأسرار التي تجعل من عملية الشواء تجربة ممتعة ونتائجها مضمونة، دون التعرض لموقف الحصول على لحم محروق وغير ناضج من الداخل.

الشيف نادية السيد توضح لـ«الوطن» أسرار الحصول على لحم مشوي طري وناضج دون حروق، بالإضافة إلى الطعم اللذيذ.

أسرار شواء اللحم

اختيار قطعية اللحم المناسبة

لابد من اختيار قطعة لحم تصلح للشواء، مثل الريش أو اللحوم التي تحت الضلع «الريب آي»، إذ يتوفر بها نسبة من الدهون التي بدورها توفر عامل الطعم اللذيذ للمشاوي.

استخدام اللحم طازج

اللحوم الطازجة تكون ذات لون وردي بعد عملية الشواء، بالإضافة لعامل المذاق الأفضل عن اللحوم المجمدة مسبقًا.

استخدام البصل الأحمر

يفضل عند عملية الشواء اللجوء للبصل الأحمر الداكن؛ إذ يكون طعمه أقوى ورائحته أكثر نفاذية عن نظيره الأبيض.

إضافة كوب من الزبادي للتتبيلة

يعمل الزبادي على تليين أنسجة اللحم، ما يجعل منها بعد الشواء قطع لينة ورطبة وسهلة التناول.

جعل نار الفحم متوسطة

لابد من الحرص على عدم اشتعال الفحم بدرجة عالية، حتى لا يُحرق الوجه الخارجي لقطع اللحم دون نضوجها داخليًا.

تتبيلة اللحم المشوي المثالية

المكونات:

بصلتان كبيرتين.

كوب كبير من الزبادي.

3 معالق صغيرة من الملح الأبيض.

معلقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

القليل من جوزة الطيب حسب الرغبة.

خطوات التتبيل

يُبشر مقدار البصل المذكور ومن ثم يصفى من المياه، وبعد ذلك تخلط خلاصته السائلة مع الزبادي، والملح والفلفل وجوزة الطيب، ويمكن إضافة البهارات المفضلة لكل فرد، وتُترك اللحمة في خليط التتبيل لمدة تتراوح من ساعتين إلى يوم كامل.