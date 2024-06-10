«الضرائب»: تكثيف اللقاءات المشتركة مع اتحاد الصناعات لحل أي مشكلات

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على مد جسور التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي وخاصة اتحاد الصناعات، وتذليل أى عقبات تواجه أعضاء الاتحاد وأخذها بعين الاعتبار، وذلك من خلال اطلاع أعضاء الاتحاد على كل مستجدات الشأن الضريبي، ومشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، والتي ساهمت بشكل ملحوظ فى التسهيل على الممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية ككل .

تطبيق الضريبة على النولون

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الدوري المشترك للمصلحة مع اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة المشكلة لحل كافة المشكلات أول بأول، إنه جرى متابعة الموضوعات التي سبق مناقشتها باللجنة، وتناول الحضور العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد منها كيفية تطبيق الضريبة على النولون، كما طالب الاتحاد بتكثيف التوعية الضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعقد مؤتمرات بالمحافظات المختلفة لحث المشروعات بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

عقد ندوات التوعية الضريبية

وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها من الموضوعات الضريبية المتخصصة، وتتناول الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة، والرد على كافة الاستفسارات، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.

نشر الوعي الضريبي

ومن جانبه، أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن تقديره للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، لافتا إلى أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، وقيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه، وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

وأشاد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات باهتمام مصلحة الضرائب بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في حل كافة المشكلات.