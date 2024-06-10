مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة في المرج.. والأوراق المطلوبة

يقبل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج، طلاب الثانوية العامة والأزهرية من الشُعبة العلمية، والثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات، بالنسبة للطلاب المصريين، الراغبين في دراسة الهندسة بالمعهد، وفيما يلي تفاصيل الالتحاق، كما وردت على الموقع الرسمي للمعهد.

شروط الالتحاق بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة

- عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني، وبعد القبول يتوجه الطالب بخطاب الترشيح وأصول أوراقه إلى المعهد، لاستكمال إجراءات قيده، وذلك بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظاميها الـ3 سنوات، والـ5 سنوات.

- وعلى الطالب الذي يرغب في الالتحاق بـ المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة عن طريق التحويل أن يتقدم بأوراقه إلى إدارة القبول، والتسجيل بالمعهد «شئون الطلاب» والتي تقوم بدورها بدراسة موقف الطالب من حيث نوع المؤهل وتاريخه والحد الأدنى، ومدى أحقية الطالب في القبول بالمعهد من عدمه.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- أصل الثانوية + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له، لمن بلغ 19عاما.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة ترشيح الطالب على المعهد.

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة

- المصروفات الدراسية لقسم الهندسة الميكانيكية 16949 جنيها، بجانب المصروفات الإضافية التي تبلغ 537 جنيها، ليصبح الإجمالي 17486 جنيها.

- المصروفات الدراسية لقسم الهندسة الكهربائية 16949 جنيه، بجانب المصروفات الإضافية التي تبلغ 537 جنيها، ليصبح الإجمالي 17486 جنيها.

- المصروفات الدراسية لقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات 16949 جنيها، بجانب المصروفات الإضافية التي تبلغ 537 جنيها، ليصبح الإجمالي 17486 جنيها.

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 2024

- طلاب الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بشرط حصول على نسبة 79.1%.

- طلاب الثانوية الصناعية ذات نظام 3 سنوات بشرط حصولهم بحد أدنى على نسبة 75% من مجموع المواد النظرية.

- طلاب دبلوم المدارس الصناعية ذات نظام الخمس سنوات، بشرط حصولهم بحد أدنى على نسبة 70% من المجموع الكلي للدرجات.

- كما يقبل المعهد الطلاب الخريجين من المعاهد الفنية، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب هو70%.