3 قنوات مجانية جديدة تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو.. اضبط التردد الآن | عاجل

تتجه الأنظار في السابعة مساء اليوم، نحو ملعب 24 دي سبتمبر، لمتابعة مباراة مصر وغينيا بيساو، في إطار الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تبحث الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة للقاء الهام.

يدخل منتخب مصر المباراة متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية أمام كلٍ من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو، في إطار السعي نحو تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

قنوات مجانية جديدة تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو فب تصفيات كأس العالم

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية قنوات جديدة أعلنت نقل مباراة مصر وغينيا بيساو مجانا، والتي يمكن ضبط ترددها على النحو التالي:

Sport TV5 Portugal:

القمر الصناعي: Hispasat

التردد: 12246 أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ESPN 2 Nederland HD:

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 12188 أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

Sportdigital:

القمر الصناعي: Astra 1B-1H + 2C

التردد: 12722 أفقي

الترميز: 23500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

وإلى جانب الـ3 قنوات السابقة، يمكن متابعة مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو مجانا عبر قناة ssc الرياضية السعودية، والتي يمكن ضبط ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويمكن ضبط القناة أيضا عبر القمر الصناعي العرب سات، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.