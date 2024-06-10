أهالي أسوان يشيدون بمشروعات الطرق والمحاور: خلقت مناطق تنموية جديدة

أشد أهالي قرية غرب سهيل النوبية بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تخدم المواطنين ومنها محور بديل خزان أسوان الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، مُقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة النقل.

تحقيق الربط بين شبكة الطرق

وأوضح الأهالي، خلال جولة لقيادات وزارة لنقل رافقوهم فيها، أنَّ المشروعات تُسهم في ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وأشاد الأهالي بالمشروع التنموي العملاق الذي سيخدم أهالي محافظة أسوان، وبالتوجيهات الخاصة بإنشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل والذي كان أحد مطالبهم في الوقت السابق، إذ يخدم المواطنين ويسهل حركة تنقلاتهم المختلفة.