نائب وزير الاتصالات: نمتلك خطة لتطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي

قال المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الوزارة وضعت خطة منذ فترة لتطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي لتنفيذها على مرحلتين كل مرحلة 5 سنوات، مشيرا إلى أنّ الاهتمام الأكبر كان بتطوير الحلول الإبداعية والابتكارية، ووضع مصر في منزلة متقدمة بهذا المجال.

جاء ذلك خلال مناقشة جلسة مجلس الشيوخ، دراسة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف التي ستختفي ويحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.

تطور هائل في الذكاء الاصطناعي

وقال ممثل وزارة الاتصالات، إنّ الدراسة تناولت أكثر من محور جديد في الموضوع الأكثر خطورة بسبب التطور الهائل الذي يشهده العالم في هذا المجال، مثنيا على إبراز الدراسة لدور الدولة المصرية في هذا المجال.