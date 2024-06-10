«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الاضحى

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكل الجهات المعنية داخل نطاق المحافظة.

وأكد «آمنة» ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر للتأكد من الجاهزية الكاملة لكل المجازر وتوفير الأطباء والعمال المنوطين بأعمال الذبح مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظًا على البيئة وعلى سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية كافة للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال إجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه أية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون، والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكل العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة وإرسال تقارير دورية والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

تكثيف تواجد سيارات النقل العام

ووجه برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مطالبًا بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية اليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

وكلف بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمل المرافق الخدمية بالمحافظات من مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وتأكد الجهات التنفيذية بالمحافظات من توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال اللازمة، وتكثيف تواجد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري .

جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك

وطالب المحافظات بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في كل الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكل أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي وإزالة الأتربة عنها وصيانتها.