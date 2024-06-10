سعر اليورو اليوم الاثنين 10-6-2024 في نهاية التعاملات بالبنوك

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 10-6-2024 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات، مبلغ الـ51.15 جنيه للشراء، في حين سجل للبيع مبلغ الـ51.55 جنيه في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مع نهاية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للبنوك عبر مواقعها.

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه 51.13 جنيه للشراء، 51.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر اليورو اليوم 51.22 جنيه للشراء، 52.56 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر اليورو اليوم 51.15 جنيه للشراء، 51.56 جنيه للبيع في بنك cib.

استقرار سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري 51.13 جنيه للشراء، 51.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.14 جنيه للشراء، 51.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.