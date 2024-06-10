البنوك تطرح خدمة جديدة لسحب الأموال من خلال WiFi لتجنب سحب الفيزا

تحرص البنوك على تطوير الخدمات التي تقدمها للعملاء، لتسهيل تنفيذ المعاملات البنكية بشكل آمن، وبينها خدمة «واي فاي WiFi» لسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM.

خدمة واي فاي لسحب الأموال

وتطرح البنوك خدمة «واي فاي WiFi» لسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، دون الحاجة لتمرير الفيزا الخاصة عبر ATM، ما يقلل التعرض لمشكلة سحب الفيزا بماكينات الصراف الآلي.

استخدام خدمة واي فاي لسحب الأموال

ويمكن للعملاء استخدام خدمة واي فاي لسحب الأموال عن طريق البحث عن رمز وعلامة الواي فاي WiFi، ووضع الفيزا أمام العلامة فقط دون إدخالها في الـ ATM، ثم إدخال الرقم السري للبطاقة، لتظهر قائمة الخدمات والمعاملات البنكية وبينها سحب الأموال.

وتقلل هذه الخدمة، من مشكلة سحب الفيزا التي يتعرض لها الكثير من عملاء البنوك، ما يجعل استخدام الفيزا وسحب الأموال أسهل وأكثر أمانا.