«لو الكريدت ضاعت».. 5 طرق لوقف تفعيل البطاقة ومنع سحب الأموال

قد يتعرض «الكريديت كارد» أو كروت الائتمان إلى السرقة أو الضياع، مما ينذر بمشكلة كبيرة لأصحابها، لأنها قد تؤدي إلى سرقة أموالهم، لذا فإن هناك بعض الطرق لوقف تفعيل البطاقة، سواء بالتواصل مع البنك أو بإجراء بعض الإجراءات البسيطة، بحسب مجلة «فوربس».

في حالة سرقة البطاقة الائتمانية «الكريديت كارد»، يمكن الاتصال على الفور بجهة الإصدار، وتقديم شكوى تفيد بسرقة البطاقة، لمنع أي عملية سحب للأموال، وفي حالة عدم تذكر رقم الهاتف الخاص بالجهة، يمكن البحث عليه عبر الإنترنت.

كيف يمكن وقف البطاقة بعد سرقتها؟

هناك اختيار آخر يمكن اللجوء إليه، لوقف عمل البطاقة، من خلال إرسالة رسالة بشكل مباشر للبنك.

إذا كان الشخص يعيش بالقرب من إحدى فروع البنك، يفضل التوجه إليه على الفور، وإعطائهم جميع البيانات الخاصة بالحساب البنكي أو البطاقة، وعلى الفور سيتخذ البنك الإجراءات، لمنع إجراء أي عملية سحب.

ينصح بحفظ الرقم الموجود خلف بطاقة الائتمان

هناك رقم خلف كل بطاقة ينصح بحفظه جيدًا، لاستخدامه وقت اللزوم، لأنه قد يحمي الأموال من السرقة، إذ يمكن إجراء مكالمة للبنك، وإبلاغهم بالرقم، مما يساعدهم على وقف البطاقة بشكل فوري، ولن يتمكن أحد من السحب بأي وسيلة.

يمكن تسجيل الدخول للحساب البنكي

في حالة عدم التمكن من تنفيذ أي طريقة سابقة، يمكن تسجيل الدخول للحساب البنكي، واختيار خانة الخدمات وإجراء حظر لبطاقتك، ولن يتمكن أحد من سحب الأموال بواسطتها.