بزيادة 15%.. صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلي خلال ساعات

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال ساعات لصرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، والتي يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

الصرف يوم 1 يونيو

ويبدأ صرف المعاشات بالزيادة المُقررة الـ15% كحد أقصى يوم 1 من شهر يونيو 2024، على أن يعمل بنك ناصر الاجتماعي يوم السبت المُقبل بشكل استثنائي للأشخاص الذين يقومون بالصرف من هذا البنك.

تبكير موعد الصرف

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماع عُقد مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد الصرف لأصحاب المعاشات لتكون في شهر مارس الماضي 2024، بدلًا من يوليو وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وتعتبر معاشات شهر يونيو هي الدفعة الرابعة لصرف المعاشات بالزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي والتي تكون نسبتها 15% كحد أقصى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.