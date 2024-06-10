مصاريف المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس

يقبل المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات في التجمع الخامس، الطلاب المصريين، من الحاصلين على الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، الثانوية الأزهرية «علمي»، بشرط استيفاء متطلبات القبول لمعادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات

مصاريف المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

وترصد السطور التالية، مصاريف المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات في التجمع الخامس 2024 - 2025 بأقسامه وجاءت كالتالي:

- مصاريف قسم علوم الحاسب مصاريف دراسية 297 جنيهًا للساعة، مع مصاريف إضافية تبلغ 320 جنيهًا بإجمالي 10121 جنيهًا، بما لا يقل عن 33 ساعة دراسية لكل عام دراسي.

- مصاريف قسم إدارة الاعمال مصاريف دراسية 224 جنيهًا للساعة، مع مصاريف إضافية تبلغ 320 جنيهًا بإجمالي 7712 جنيهًا، بما لا يقل عن 33 ساعة دراسية لكل عام دراسي.

- مصاريف قسم نظم معلومات إدارية مصاريف دراسية 224 جنيهًا للساعة، مع مصاريف إضافية تبلغ 320 جنيهًا بإجمالي 7712 جنيهًا، بما لا يقل عن 33 ساعة دراسية لكل عام دراسي.

الاوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

1- أصل الثانويه + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند {من مديرية الامن } للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عامًا.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولى الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

تنسيق المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

توضح السطور التالية تنسيق المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات في التجمع الخامس 2024 - 2025 من الثانوية العامة شعبة علميك

- الحد الأدنى للقبول في معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم هو 276.

- الحد الأدنى للقبول في معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة هو 250.

- الحد الأدنى للقبول في العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس هو 232.

- الحد الأدنى للقبول في العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس هو 221.

- تنسيق الثانوية العامة شعبة أدبي الحد الأدنى للقبول في للمعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس هو 221.

- الحد الأدنى للقبول في للمعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس هو 218.