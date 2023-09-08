استمرار تنسيق الثانوية والدبلومات.. اعرف المعاهد الخاصة العليا للسياحة والفنادق

يستمر طلاب الدبلومات الفنية في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالمعاهد والجامعات، كما يبدأ طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في تسجيل رغباتهم بداية من غدا السبت، لذا يهتمون بمعرفة أبرز المعاهد الخاصة العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالي للتقديم عليها.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أبرز المعاهد الخاصة العالية المعتمدة للسياحة والفنادق: وتضم 18 معهدًا.

المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق

ويأتي أبرز المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق والمعتمدة من وزارة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات كما يلي:

-1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.