سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وسجل 12.99 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.96 جنيه للشراء، وسجل 12.97 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، في بنك cib.