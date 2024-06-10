«تعليم المنوفية»: تجهيز 22 استراحة للمراقبين على امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، توفير 22 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية في المراكز بنطاق المحافظة، بناءً علي تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

استراحات خاصة بالمراقبين على امتحانات الثانوية العامة

وتفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الاستراحات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بإدارة أشمون التعليمية، بحضور يسري عمرو مدير عام الإدارة، وهاني بطرس وكيل الإدارة في مركز أشمون.

زيارة المدارس في مركز أشمون

وزار «الفولي» استراحة مدرسة رابعة العدوية الابتدائية، ومدرسة الحسين بن علي الابتدائية، للتأكد من مدى جاهزيتها للمعيشة، كما وجه مدير الإدارة التعليمية، بتكثيف الجولات داخل الإدارة والاطمئنان على توفر الأثاث المناسب اللازم للتيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من ضيوف المحافظة.